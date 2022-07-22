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Названы самые популярные страны для покупки недвижимости среди россиян

Tranio: Турция стала самой популярной страной для покупки недвижимости среди россиян

Фото: Unsplash

Турция, Испания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали самыми популярными странами для покупки недвижимости среди россиян. Они оказались лидерами по числу запросов на приобретение зарубежного жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Tranio.

По итогам первого полугодия 2022 года в целом спрос граждан России на зарубежную недвижимость увеличился на 61 процент. Наиболее заметный рост зафиксировали в Турции — до февраля жильем в этой стране интересовались 10 процентов покупателей, в июне же показатель достиг 25 процентов. При этом на фоне санкций спрос на объекты в США, Швейцарии, Канаде, Германии и Великобритании упал с девяти процентов в 2021 году до трех процентов в первой половине 2022 года.

Российские инвесторы начали рассматривать так называемые комплексные сделки — они покупают недвижимость в Турции ради предоставления «золотого паспорта», а затем продолжают инвестирование в западных странах. Большинство клиентов Tranio приобретают зарубежное жилье для того, чтобы получить гражданство или ВНЖ. Среди наиболее популярных целей также оказались покупка недвижимости для отдыха, под аренду или будущий переезд.

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В программах «золотых паспортов» лидером стала Турция, в то время как для оформления ВНЖ в основном выбирают Дубай, Грецию, Португалию и Италию. Недвижимость для отдыха или сдачи в аренду чаще рассматривают в Испании, США, Дубае, Британии, на Кипре и в Черногории, а жилье для переезда в будущем — в Германии.

Ранее в июле россиянам назвали главную ошибку при покупке жилья в Турции — поспешное заключение сделки ради получения гражданства. Отмечается, что для официального статуса требуется купить недвижимость на определенной стоимости, из-за чего некоторые собственники натягивают цену своего объекта.

Александра Качан
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