Названы главные ошибки россиян при покупке жилья в Турции

Garnet: главной ошибкой россиян стала поспешная покупка жилья в Турции ради гражданства

Главной ошибкой россиян при покупке жилья в Турции назвали поспешное заключение сделки ради получения гражданства страны. Об этом рассказала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Так, для этого официального статуса необходимо приобрести определенной стоимости и некоторые собственники натягивают цену своего объекта, хотя на самом деле он стоит дешевле», — пояснила эксперт. Другой ошибкой специалистка назвала стремление обратиться за помощью с выбором жилья к риелторам, а не юристам.

Кроме того, Сивова считает опрометчивым смотреть исключительно те объекты, которые предлагает агент по недвижимости. «Например, риэлторы показывают объекты согласно собственной выгоде и размеру комиссии, которую им выплачивает застройщик. При этом без внимания останутся те комплексы, которые могут лучше подойти по расположению, условиям покупки», — рассказала эксперт.

Еще одной ошибкой специалистка назвала отсутствие четкого понимания цели приобретения жилья в Турции — квартиру можно купить для себя, для сдачи в аренду, для перепродажи или для получения гражданства. Наличие заранее продуманного плана, по словам эксперта, упростит выбор оптимального варианта.

«Например, не в каждом городе можно купить недвижимость и получить гражданство. Кроме того, недвижимость под гражданство должна принадлежать гражданину страны, который владеет им не менее 3 лет. Еще необходимо получить свидетельство, что эта недвижимость не использовалась под получение гражданства. Или же если квартира использовалась, то необходимый срок для нового совершения подобной операции прошел», — разъяснила Сивова.

Эксперт добавила, что часто недвижимость в прибрежной зоне, приобретаемая для гражданства, стоит на 35 процентов дороже. По словам специалистки, это связано с тем, что стоимость которую показывают в договоре, и реальную стоимость объекта значительно занижают.