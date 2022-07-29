В США подготовили законопроект о признании России спонсором терроризма
Группа членов палаты представителей Конгресса США в ближайшее время планирует внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, пишет Politico со ссылкой на копию документа.
Авторами инициативы выступает двухпартийная группа конгрессменов. В их числе демократ от Калифорнии Тед Лье, республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон, демократ от Мэна Джаред Голден, республиканец от Иллинойса Адам Кинзинджер и Том Малиновски (демократ от Нью-Джерси).
В случае принятия законопроекта, Россию могут признать государством, чье правительство якобы «неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма». Конгрессмен Лье, участвовавший в подготовке документа, отметил, что Вашингтон должен использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить специальную операцию на Украине. Он обвинил Россию в том, что та якобы ведет «прокси-войну» против людей «по всему миру, от Сирии до Украины».
Как объяснил ранее первый заместитель главы комитета Госудумы по международным делам Алексей Чепа, санкции в отношении России не достигают результата, поэтому Соединенные Штаты пытаются придать РФ статус страны-террориста.