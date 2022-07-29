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Замечена белка с электронной сигаретой в зубах

The Sun: житель Великобритании сфотографировал белку, которая нашла электронную сигарету

Фото: Pearse O'Halloran / Unsplash

В Великобритании сфотографировали белку с одноразовой электронной сигаретой в зубах. Об этом сообщает The Sun.

Необычного грызуна заметил у себя во дворе житель Йоркшира Рори Хоскер. Белка грызла электронную сигарету, которую где-то нашла, но со стороны казалось, будто она пытается ее курить. Хоскер успел снять зверька за этим занятием, прежде чем тот утащил вейп в свое дупло.

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По словам Хоскера, увидев белку с электронной сигаретой, он стал опасаться, что и другие животные подсядут на вкус вейпов. «Я вижу много выброшенных электронных сигарет в Йоркшир-Дейлзе. Их нужно запретить как можно скорее, так как это опасно для природы и нашей планеты», — полагает мужчина.

Ранее сообщалось, что к людям вышел белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Хищник чуть не умер от обезвоживания из-за оставленного рабочими мусора, но ветеринарам удалось его спасти.

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Юлия Юткина
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