В Кремле рассказали о возможных сроках проведения прямой линии с Путиным

Представитель Кремля Песков заявил, что дату прямой линии с Путиным могут выбрать осенью

Возможные сроки проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным могут определить осенью. Об этом завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, дату могут выбрать в начале политического сезона, когда за мероприятием сможет следить максимальное число граждан страны.

«Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось», — заявил представитель Кремля.

Песков пообещал, что проинформирует журналистов о дате мероприятия.

Ранее в Кремле заявили, что формат прямой линии будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.