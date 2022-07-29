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Стало известно об обстреле со стороны Украины нескольких российских сел

Baza: ВСУ обстреляли поселок Климово и деревню Курковичи Брянской области

Фото: Telegram-канал «Baza»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово и деревню Курковичи Брянской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, российские населенные пункты подверглись атаке со стороны Украины утром в пятницу, 29 июля.

О пострадавших в результате обстрела пока ничего неизвестно. В группе «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте» очевидцы отметили, что удары наносились по воинской части, расположенной в поселке Климово. По данным очевидцев, жилой сектор не обстреливали.

Официальных комментариев относительно ситуации от правительства Брянской области пока не поступало.

26 июля сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на брянский погранпункт «Троебортное». Губернатор российского региона Александр Богомаз тогда уточнил, что атака проводилась при помощи дрона. По его данным, пострадали четыре человека.

В Брянской области действует высокий уровень террористической опасности. 22 июля власти региона приняли решение продлить «желтый» уровень до 7 августа. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и бдительность.

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Анна Щербакова
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