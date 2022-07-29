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Минобороны сообщило о подорвавшемся на украинской мине украинском судне

МО РФ заявило, что судно «Шляхович» Украины подорвалось на украинской мине в устье Дуная

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России заявило, что малое географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на украинской дрейфующей мине в устье реки Дунай. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как отметил Мизинцев, угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные украинскими властями, не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. По данным ведомства, «Шляхович» 28 июля подорвался на украинской дрейфующей мине при промере глубин фарватера в устье Дуная.

29 июля Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». В результате погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.

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Марина Совина
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