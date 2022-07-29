В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово «Точкой-У»

В ЛНР сообщили о ранении мирных жителей из-за обстрела Сватова «Точкой-У» со стороны ВСУ

Три мирных жителя Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи тактической ракеты «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«29 июля в 08:15 зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в результате удара ВСУ разрушено четыре дома, несколько гаражей и автомобиль.

Накануне в Донецкой народной республике заявили об ударе ВСУ по тюрьме в Еленовке. В результате обстрела погибло 40 человек, еще 130 пострадали.