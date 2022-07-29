Россияне бросились переезжать в популярную пляжную страну

Thailand Real Estate: интерес россиян к переезду в Таиланд вырос в три раза

За год интерес россиян к жизни в Таиланде вырос в три раза. О том, что граждане бросились переезжать в популярную пляжную страну, говорится в исследовании портала Thailand Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам июня 2022 года заинтересованность к переезду оказалась на 97,8 процента выше относительно июня прошлого года. С января по июнь 2022-го показатель увеличился на 218,2 процента по отношению к аналогичному периоду 2021-го. Аналитики также зафиксировали в текущем году трехкратный рост интереса относительно первого полугодия пандемийного 2020 года.

При этом желание россиян переехать в Таиланд снижается на протяжение трех месяцев, начиная с апреля 2022 года. В июне количество запросов на получение официального статуса оказалось на 20,6 процента меньше, чем в мае.

Ранее в июле эксперты назвали стоимость наиболее доступного жилья на тайском острове Пхукет. На данный момент цена самого дешевого объекта находится на отметке в 2,8 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести апартаменты в 23 квадратных метра, которые находятся в шаговой доступности от трех пляжей.