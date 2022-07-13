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Раскрыта стоимость самого дешевого жилья на Пхукете

Thailand Real Estate: самое дешевое жилье на Пхукете можно купить за 2,8 миллиона рублей

Фото: Unsplash

В июле 2022 года самое дешевое жилье на острове Пхукет в Таиланде можно купить за 2,8 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступных лотов на популярном курорте раскрыли эксперты портала Thailand Real Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

С подобным бюджетом можно приобрести апартаменты площадью 23 квадратных метра, которые находятся в шаговой доступности от трех популярных у туристов пляжей — Равай, Януи и Найхарн. Втрое место среди недорогих объектов заняли апартаменты площадью 32 квадратных метра в комплексе 2015 года постройки, расположенные недалеко от пляжа Ката. Новому владельцу за жилье придется заплатить 3,8 миллиона рублей. Отмечается, что объект полностью готов для проживания или сдачи в аренду.

Топ-три доступных объекта, по данным Thailand Real Estate, замыкают апартаменты площадью 31 квадратный метр в центральной части района Патонг. Стоимость жилья в доме 2015 года постройки — 3,99 миллиона рублей. Особенностью лота эксперты назвали развитую торгово-разлекательную инфраструктуру, а также шаговую доступность пляжа.

Ранее стали известно, что россияне начали реже интересоваться переездом в Таиланд — в мае 2022 года число запросов о приобретении жилья в пляжной стране сократилось на 19,8 процента. Специалисты отметили, что снижение спроса фиксируют два месяца подряд — за апрель количество запросов обрушилось на 57 процентов.

Нина Ташевская
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