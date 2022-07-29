Нелепая ошибка в татуировке блогерши рассмешила пользователей сети

Блогерша Эмилия Макколум рассмешила пользователей сети своей нелепой татуировкой с ошибкой

Блогерша Эмилия Макколум рассмешила пользователей сети нелепой ошибкой в татуировке на своем теле. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом emilyamccollum показала расположенные на коже в области талии рисунок алой розы и фразу. Согласно эскизу, данный текст должен был гласить Divine Feminine («божественная женственность»), однако мастер сделал ошибку во время сеанса и написал Femimne, заменив слог ni на букву m.

При этом татуировщик решил исправить ситуацию и попытался перекрыть опечатку с помощью изображения цветка, набитого красными чернилами. В свою очередь, девушка призналась, что после произошедшего боится делать тату с надписями.

Упомянутый ролик набрал более 71 тысячи просмотров. Пользователи сети высказали свое мнение о нем в комментариях. «Смеюсь в голос! Симпатично», «Такая простая татуировка и такая глупая ошибка», «У меня тоже есть текстовая татуировка с ошибкой», — отметили юзеры.

В июне жительница Великобритании Милли Блейк посвятила татуировку своему молодому человеку и обнаружила ошибку после сеанса. Девушка набила обозначения знаков зодиака на лодыжке: символ Весов был адресован матери, Тельца — отцу, а Рыб — ее 20-летнему возлюбленному Рису Смиту. Увидев тату, бойфренд рассмеялся. Оказалось, что мастер изобразил на коже клиентки знак Овна вместо Рыб.