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Группа «Тату» воссоединится для концерта в Минске

Группа «Тату» воссоединится, чтобы дать концерт в Минске

Фото: Yurii Zheludev / Russian Look / Globallookpress.com

Группа «Тату» решила воссоединиться, чтобы дать концерт в Белоруссии. Свое шоу под названием OVION участницы группы Лена Катина и Юлия Волкова анонсировали на своих страницах в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно афише, концерт состоится 3 сентября 2022 года в Минске на стадионе «Динамо». Помимо «Тату», на сцене также выступят Dj Smash, Серега, Мот, Дана Соколова и Люся Чеботина.

Группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Она считается одной из наиболее успешных российских поп-групп, которой удалось добиться популярности во всем мире. Коллектив официально распался в 2011 году, Катина и Волкова начали сольные карьеры.

Ранее певица Kelis обвинила Бейонсе в «краже» ее песни. По словам исполнительницы, у некоторых людей в шоубизнесе нет «ни души, ни честности».

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Дениза Мацаева
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