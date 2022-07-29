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Певица Kelis обвинила Бейонсе в «краже» ее песни

Певица Kelis обвинила Бейонсе в использовании семпла из ее песни

Фото: Carsten Thesing / Reuters

Американская исполнительница Келис Роджерс, известная под псевдонимом Kelis, обвинила певицу Бейонсе в плагиате. Об этом сообщает Independent.

Певица заявила о том, что Бейонсе проявила «неуважение» и «украла» ее песню Get Along With You (2000). По словам Kelis, поп-звезда использовала семпл из ее композиции в своем треке Energy из нового альбома Renaissance без ее согласия. Новая песня Beyonce была записана в сотрудничестве с рэпером Фаррелом Уильямсом, с которым в свое время работала и Роджерс.

Kelis также написала, что у некоторых людей в шоубизнесе нет «ни души, ни честности».

Уточняется, что песня Get Along With You была написана рэпером Фаррелом Уильямсом и композитором Чадом Хьюго. Они официально являются авторами композиции. Kelis не имеет на нее прав.

Ранее сообщалось о том, что Бейонсе выпустила новый альбом впервые за шесть лет.

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Дениза Мацаева
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