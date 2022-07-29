Бейонсе выпустила новый альбом впервые за шесть лет

Бейонсе выпустила новый альбом под названием Renaissance впервые за шесть лет

40-летняя американская певица Бейонсе выпустила новый альбом под названием Renaissance впервые за шесть лет. Об этом исполнительница сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Пластинка состоит из 16 композиций. По словам критиков, большинство из них — танцевальные, состоящие из электронного андеграунда и диско-ритмов. На создание альбома у певицы ушло три года, вместе с ней над треками работали ее супруг, рэпер Jay-Z, а также Skrillex, 070 Shake и другие исполнители.

Незадолго до релиза неизвестные пользователи разместили композиции Бейонсе в Сети, о чем певица упомянула в своем посте. «Итак, альбом слили, а вы все равно ждали официального релиза, чтобы вместе насладиться им. Я никогда ничего подобного не видела. Не могу в полной мере выразить свою благодарность за вашу любовь и защиту», — поделилась артистка.

Знаменитость также добавила, что продолжит заниматься музыкальным творчеством, чтобы радовать своих поклонников.

Ранее Бейонсе и ее супруг проиграли борьбу с фондом природы за участок земли.

В июле стало известно, что американский актер Джонни Депп собирается выпустить песню, посвященную судебному разбирательству против его бывшей супруги Эмбер Херд.