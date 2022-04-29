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Среда обитания

Бейонсе проиграла борьбу с фондом природы за участок земли

Певица Бейонсе и рэпер Jay-Z проиграли борьбу за участок фонду The Peconic Land Trust

Фото: Wiese / Globallookpress.com

Американская певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z проиграли борьбу за земельный участок в городе Ист-Хэмптон в штате Нью-Йорк. Объект получила организация, помогающая природе, The Peconic Land Trust, сообщает New York Post.

Участок размером более гектара принадлежал дочери известного архитектора Ричарда Мейера Ане и ее супругу. Рэпер планировал расширить владения своей семьи в городе и торговался с собственниками. В итоге наследница архитектора решила продать объект фонду за 8,5 миллиона долларов (более 598 миллионов рублей).

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«Было множество предложений, прежде чем фонд связался со мной в начале ноября, чтобы обсудить возможную продажу. В итоге владельцы решили отказаться от других более высоких предложений и заключить сделку с трастом в целях сохранения земли», — рассказала занимавшаяся продажей Линда Батиансела из агентства Town & Country Real Estate.

В декабре 2021 года популярная британская певица и модель Дуа Липа затеяла масштабный ремонт в своем доме в Лондоне, чем вызвала возмущение защитников природы и местных властей. Активисты выступили против вырубки деревьев и сноса некоторых построек.

Нина Ташевская
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