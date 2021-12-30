Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Дуа Липа затеяла ремонт и вызвала возмущение защитников природы

Защитники природы выступили против работ на участке певицы Дуы Липы из-за вырубки деревьев

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Популярная британская певица и модель Дуа Липа затеяла масштабный ремонт в своем доме в Лондоне. Планы знаменитости по перепланировке участка вызвали возмущение защитников природы и местных властей, сообщает Daily Mail.

Артистка приобрела жилье в январе 2020 года за 6,75 миллиона фунтов стерлингов (681 миллион рублей). Липа задумала перестроить дом — возвести новую дымовую трубу, заменить окна и переделать подвал под кинотеатр, на участке должны появиться террасы и бассейн. Певица также планирует снести заднюю пристройку и возвести на ее месте помещение для семейных встреч. Ремонт предполагает, что на участке вырубят клены и ивы.

Материалы по теме:
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля

Липа подала заявку на рассмотрение в местный совет. Защитники природы выступили против и вырубки деревьев и сноса постройки, отметив, что она находится близко к ручью, который протекает под землей. Они заявили, что работы нанесут ущерб целостности здания и территории вокруг него. Окончательное решение по поводу разрешения на строительство власти примут в 2022 году.

В ноябре 2020 года эксперт из агентства недвижимости заявил, что владения известного британского музыканта Эда Ширана в графстве Суффолк подешевели на миллион фунтов стерлингов (на тот момент около 102 миллионов рублей). Потерю в цене связали экстравагантным дизайном участка.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила о планах Киева расстреливать мирных жителей из оружия НАТО
Женщина разоблачила свекровь на праздничном ужине и разругалась с семьей
Выбрана лучшая игра года
Пытавшаяся провезти ножи в необычном месте туристка попалась в аэропорту
Путин продлил дачную амнистию
Цене биткоина предсказали падение
Нелегалы ранили 15 полицейских во время столкновений во Франции
Дворник получил подарок от жильцов московской многоэтажки
Путин дал гражданство экс-советнице Рейгана
Россиянин убил соперника из самодельного пистолета после ссоры в баре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter