Дуа Липа затеяла ремонт и вызвала возмущение защитников природы

Популярная британская певица и модель Дуа Липа затеяла масштабный ремонт в своем доме в Лондоне. Планы знаменитости по перепланировке участка вызвали возмущение защитников природы и местных властей, сообщает Daily Mail.

Артистка приобрела жилье в январе 2020 года за 6,75 миллиона фунтов стерлингов (681 миллион рублей). Липа задумала перестроить дом — возвести новую дымовую трубу, заменить окна и переделать подвал под кинотеатр, на участке должны появиться террасы и бассейн. Певица также планирует снести заднюю пристройку и возвести на ее месте помещение для семейных встреч. Ремонт предполагает, что на участке вырубят клены и ивы.

Липа подала заявку на рассмотрение в местный совет. Защитники природы выступили против и вырубки деревьев и сноса постройки, отметив, что она находится близко к ручью, который протекает под землей. Они заявили, что работы нанесут ущерб целостности здания и территории вокруг него. Окончательное решение по поводу разрешения на строительство власти примут в 2022 году.

В ноябре 2020 года эксперт из агентства недвижимости заявил, что владения известного британского музыканта Эда Ширана в графстве Суффолк подешевели на миллион фунтов стерлингов (на тот момент около 102 миллионов рублей). Потерю в цене связали экстравагантным дизайном участка.