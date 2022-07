Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд

Джонни Депп выпустит песню, посвященную судебному процессу против Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп собирается выпустить песню, посвященную судебному разбирательству против его бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает The Guardian.

Релиз трека назначен на 15 июля. В нем Депп расскажет о длительном судебном процессе по делу о клевете, в котором он одержал победу. Песня станет одной из двух композицией, записанной артистом для совместного альбома с британским гитаристом Джеффом Беком «18».

Музыкант признался, что работа над пластинкой зажгла в них с Деппом «юношеский дух и творческий потенциал» и они снова почувствовали себя 18-летними.

Сообщается, что песни актера выйдут под названиями This is a Song for Miss Hedy Lamarr и Sad Motherfuckin' Parade.

О том, что Депп планирует выпустить альбом совместно с Беком, стало известно в июне. Вместе с анонсом был также выпущен совместный кавер на песню британского музыканта Джона Леннона Isolation. До этого Депп выступил на концерте Бека в британском городе Гейтсхед. Актер сыграл на гитаре и исполнил несколько популярных каверов.

Ранее стало известно о том, что Netflix профинансирует первый фильм с Джонни Деппом после его победы в суде.