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Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд

Джонни Депп выпустит песню, посвященную судебному процессу против Эмбер Херд
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Американский актер Джонни Депп собирается выпустить песню, посвященную судебному разбирательству против его бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает The Guardian.

Релиз трека назначен на 15 июля. В нем Депп расскажет о длительном судебном процессе по делу о клевете, в котором он одержал победу. Песня станет одной из двух композицией, записанной артистом для совместного альбома с британским гитаристом Джеффом Беком «18».

Музыкант признался, что работа над пластинкой зажгла в них с Деппом «юношеский дух и творческий потенциал» и они снова почувствовали себя 18-летними.

Сообщается, что песни актера выйдут под названиями This is a Song for Miss Hedy Lamarr и Sad Motherfuckin' Parade.

О том, что Депп планирует выпустить альбом совместно с Беком, стало известно в июне. Вместе с анонсом был также выпущен совместный кавер на песню британского музыканта Джона Леннона Isolation. До этого Депп выступил на концерте Бека в британском городе Гейтсхед. Актер сыграл на гитаре и исполнил несколько популярных каверов.

Ранее стало известно о том, что Netflix профинансирует первый фильм с Джонни Деппом после его победы в суде.

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