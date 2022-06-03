Джонни Депп выпустит музыкальный альбом

Guardian: актер Джонни Депп и британский гитарист Джефф Бек выпустят совместный альбом

Американский актер Джонни Депп и британский гитарист-виртуоз Джефф Бек выпустят совместный альбом в июле, сообщает газета Guardian.

«Мы действительно записали альбом​​​. Я сам не понял, как это произошло. Релиз будет в июле», — поделился Бек во время концерта в британском городе Гейтсхед, где Депп сыграл вместе с ним на сцене.

При этом газета отмечает, что сам Депп впервые анонсировал альбом еще в апреле 2020 года в своих социальных сетях. При этом актер описал Бека как «дорогого друга и брата, одного из его гитарных кумиров». Вместе с анонсом был также выпущен совместный кавер на песню британского музыканта Джона Леннона Isolation.

Ранее суд в США признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов. При этом звезда «Пиратов Карибского моря» должен выплатить экс-супруге 2 миллиона.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, по ее словам, претерпевала во время брака.