Извращенец проник в редакцию и тайно снял девушку в туалете

В Сингапуре мужчина проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете

В Сингапуре извращенец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел 6 октября 2025 года. 29-летний мужчина, чье имя не разглашается, прошел в офисный центр, где расположена редакция AsiaOne, подстерег сотрудницу издания в туалете и снял ее на мобильный телефон из соседней кабинки. Девушка заметила извращенца и оповестила о нем руководство.

Сотрудники службы безопасности AsiaOne смогли выследить преступника при помощи камер наблюдения и передали записи в полицию. В частности им удалось проследить маршрут мужчины и установить марку и номер автомобиля, на котором он приехал к зданию.

13 июля преступник впервые предстал перед судом. Ему грозит до двух лет тюрьмы, штраф и телесное наказание. Окончательный приговор суд вынесет в августе.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над богатым адвокатом из штата Аризона, которого дважды поймали подглядывающим за голыми женщинами. Мужчина снимал своих жертв через окно ванной комнаты.