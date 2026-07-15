Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:21, 15 июля 2026Из жизни

Извращенец проник в редакцию и тайно снял девушку в туалете

В Сингапуре мужчина проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре извращенец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел 6 октября 2025 года. 29-летний мужчина, чье имя не разглашается, прошел в офисный центр, где расположена редакция AsiaOne, подстерег сотрудницу издания в туалете и снял ее на мобильный телефон из соседней кабинки. Девушка заметила извращенца и оповестила о нем руководство.

Сотрудники службы безопасности AsiaOne смогли выследить преступника при помощи камер наблюдения и передали записи в полицию. В частности им удалось проследить маршрут мужчины и установить марку и номер автомобиля, на котором он приехал к зданию.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

13 июля преступник впервые предстал перед судом. Ему грозит до двух лет тюрьмы, штраф и телесное наказание. Окончательный приговор суд вынесет в августе.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над богатым адвокатом из штата Аризона, которого дважды поймали подглядывающим за голыми женщинами. Мужчина снимал своих жертв через окно ванной комнаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сорван теракт на одном из нефтяных предприятий России
    В российском регионе начали выдавать QR-коды для АЗС только через «Макс»
    Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой
    Сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России
    Российский космонавт рассказала о суперожидании от полета на МКС
    В турецком клубе объяснили невыплату зарплаты российскому футболисту
    Китайский производитель оценил шансы потягаться с Toyota
    Задержание готовившего теракт на нефтяном предприятии россиянина попало на видео
    Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине объяснили
    Эксперт объяснил связь российского рынка акций и подорожания нефти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok