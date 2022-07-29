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Россиянам стали продавать больше китайских телевизоров

«Ъ»: китайские производители телевизоров наращивают долю на российском рынке

Фото: Unsplash

На российском рынке телевизоров по итогам первого полугодия меняются основные игроки: доля корейских производителей, традиционных лидеров, снизилась почти вдвое, а китайской продукции стало продаваться больше, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Марвел-Дистрибуции», в штуках рынок за первые шесть месяцев сократился на 17 процентов, до 2,73 миллиона устройств, однако в денежном выражении вырос почти на 13 процентов, до 94,1 миллиона рублей. После начала российской военной спецоперации на Украине резко упала доля Samsung (с почти 25 до 7,6 процента) и LG (с 21,6 до 10,1 процента). Во втором квартале в лидеры выбилась китайская Xiaomi, увеличив долю с 4,8 до 11,7 процента.

В период с апреля по июнь рынок упал как в денежном выражении, так и в физическом: на 21 и 25-30 процентов соответственно, оценивает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, до 24 февраля на Xiaomi, Haier и Sony суммарно приходилось менее 15 процентов проданных телевизоров, а LG и Samsung обеспечивали порядка 62 процентов.

В июне корейские компании пришли к минимуму в 34,7 процента (в штуках), а продажи Xiaomi и Haier активизировались. «На долю Haier приходится уже более 20,5 процента в июне, и динамика восходящая», — пояснил он.

По словам источника издания, в Россию в магазины «М.Видео-Эльдорадо» в дальнейшем будет также эксклюзивно поставляться продукция и китайской Realme (по итогам первого полугодия бренд занял 10 процентов на рынке смартфонов).

На рост продаж китайских телевизоров ранее обратили внимание и представители маркетплейсов. Так, на Ozon в мае показатель вырос на 95 процентов относительно того же месяца прошлого года. За январь-май среди китайских брендов больше всего увеличились в годовом выражении продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi.

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Платон Щукин
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