Россиянам назвали способы снизить риски кражи информации с телефона

IT-эксперт Казанцев назвал хранение данных на носителях способом снизить риск их кражи

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артем Казанцев назвал способы снизить риски кражи информации с телефона. Соответствующий комментарий IT-специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Самое простое — всегда держать смартфон в физической безопасности, скрывать от посторонних и не оставлять в общедоступных местах», — заявил Казанцев. Он также посоветовал использовать сложные пароли для важных приложений и хранить личные данные на съемных носителях, доступ к которым нельзя получить удаленно.

Казанцев отметил, что при покупке телефона необходимо убедиться в том, что устройство хорошо защищено. «Например, у iPhone есть функция удаленного уничтожения всех данных с телефона, дистанционной блокировки или даже отслеживания местоположения при потере или краже», — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что телефон могут не только взломать, но и украсть. Чтобы минимизировать ущерб, он рекомендовал настроить блокировку экрана, чтобы злоумышленник не смог легко добраться до персональных данных.

«Установите пароль для SIM-карты — так вор не узнает номер телефона, с помощью которого возможно авторизоваться в приложениях, социальных сетях, мессенджерах», — посоветовал также Казанцев. Кроме этого, он рассказал, что файлы в телефоне можно заранее зашифровать, чтобы в случае, если телефон будет заблокирован, к ним нельзя было получить доступ.

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