Омбудсмен Миронов: Турция готова помочь ресторанам России со ввозом санкционных товаров

Турция захотела помочь российским ресторанам со ввозом санкционных товаров из Европу, предоставив «логистическое плечо» или переориентировав импорт на турецкое производство. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, подобные вопросы обсуждались на встрече Минпромторга, рестораторов, представителей турецких властей и крупных компаний. Он указал, что в России существуют заведения, ориентированные на европейский продукт, например, сыры, пасты, соусы, и они испытывают сложности с поставками.

«На что турецкие коллеги говорят — "мы закупаем для себя эти продукты и готовы подставить "логистическое плечо" и отладить поставки в Россию"», — заявил Миронов.

Он добавил, что турецкий бизнес готов поставлять и свои товары, например, мебель. Это будет стоить дороже с учетом логистики, но цены не станут заоблачными. Кроме того, Турция намерена поставлять России необходимые запчасти и комплектующие для европейского оборудования, но также просит присмотреться к их производству, которое не хуже, чем в Европе.

Омбудсмен заключил, что турецкие компании планируют открыть в России свои представительства, для налаживания сотрудничества потребуется несколько месяцев.

Перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг опубликовал в мае 2022 года. Тогда в список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Решение было принято на фоне ухода из России большого числа иностранных компаний и брендов после начала военной операции Москвы на Украине.

