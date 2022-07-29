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Турция захотела помочь российским ресторанам со ввозом санкционных товаров

Омбудсмен Миронов: Турция готова помочь ресторанам России со ввозом санкционных товаров

Фото: Unsplash.com

Турция захотела помочь российским ресторанам со ввозом санкционных товаров из Европу, предоставив «логистическое плечо» или переориентировав импорт на турецкое производство. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, подобные вопросы обсуждались на встрече Минпромторга, рестораторов, представителей турецких властей и крупных компаний. Он указал, что в России существуют заведения, ориентированные на европейский продукт, например, сыры, пасты, соусы, и они испытывают сложности с поставками.

«На что турецкие коллеги говорят — "мы закупаем для себя эти продукты и готовы подставить "логистическое плечо" и отладить поставки в Россию"», — заявил Миронов.

Он добавил, что турецкий бизнес готов поставлять и свои товары, например, мебель. Это будет стоить дороже с учетом логистики, но цены не станут заоблачными. Кроме того, Турция намерена поставлять России необходимые запчасти и комплектующие для европейского оборудования, но также просит присмотреться к их производству, которое не хуже, чем в Европе.

Омбудсмен заключил, что турецкие компании планируют открыть в России свои представительства, для налаживания сотрудничества потребуется несколько месяцев.

Перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг опубликовал в мае 2022 года. Тогда в список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Решение было принято на фоне ухода из России большого числа иностранных компаний и брендов после начала военной операции Москвы на Украине.

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Марина Совина
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