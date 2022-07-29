Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала главного оперативника Башкирии за коррупцию

Сотрудники ФСБ и СКР задержали главного оперативника Башкирии Москвитина за коррупцию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ задержали высокопоставленного полицейского из руководства УМВД по Башкирии по подозрению в коррупции. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает издание UFA1.RU со ссылкой на источник.

Речь идет о замначальника полиции по оперативной работе республики Андрее Москвитине. Ему и его сообщнику вменяют получение взяток в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве. Дело в отношении полицейских возбудили следователи из управления СКР по Забайкальскому краю. Известно, что обыски в кабинете и квартире главного оперативника Башкирии проводили силовики из Читы. Его соучастника задержали в Забайкалье.

По сведениям «МК», полковник ранее занимал должность замглавы управления уголовного розыска МВД по Забайкальскому краю. В декабре 2019 году он переехал в Уфу, где продолжил работать в органах внутренних дел.

Как уточняет издание, еще работая в Забайкалье, Москвитин и его коллега «создали условия для получения одним из них от учредителя фирмы в Чите взятки в виде квартиры в обмен на общее покровительство коммерсанта».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
Появилась новая информация о пропавшем с радаров над Каспийским морем самолете
Цены на дизель в России обновили исторический максимум
Группа «Тату» воссоединится для концерта в Минске
Клубнике нашли применение в профилактике нейродегенеративного заболевания
Женщина отрастила усы и отказалась сбривать их
В Турции раскрыли подробности плана по вывозу украинского зерна
Загитову пригласили в Монголию
Россиянам с кошками и собаками стало проще снять жилье в Москве
ФСБ задержала главного оперативника Башкирии за коррупцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.