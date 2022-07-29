Минфин США ввел санкции против двух россиян и четырех организаций из РФ

Власти США расширили санкции против России. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского Минфина.

По информации ведомства, в санкционный список попали два физических лица и четыре организации из России. Так, санкции ввели против президента Центра поддержки и развития общественных инициатив Натальи Бурлиновой и общественного деятеля Александра Ионова.

Под рестрикции Вашингтона также попали связанные с Ионовым Антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство Stop-Imperialism («Стоп-империализм»).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить или допустить возможность смягчения санкций против России в обмен на освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер в обмен на российского предпринимателя Виктора Бута.