Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались смягчать санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отказалась смягчать санкции против России

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить или допустить возможность смягчения санкций против России в обмен на освобождение американцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не буду вдаваться в детали... Я не буду отсюда вести переговоры. Мы просто не можем вести переговоры отсюда», — сказала представитель администрации США.

Она добавила, что Вашингтон сделал серьезное предложение Москве, но не раскрыла его содержания. По данным телеканала CNN, речь идет об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма. Конгрессвумен в ходе телефонного разговора обратилась к Блинкену с требованием наделить Россию таким статусом. В противном случае она пообещала добиться признания через своих коллег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым
В Запорожской области рассказали об отражении атаки украинских БПЛА
Названы правила работы на кондитерских фабриках в дореволюционной Москве
В Совбезе ООН высказались о заявлении по зерновым договоренностям в Стамбуле
В США рассказали о боеприпасах «украинских» F-16
США прокомментировали возможность визита Зеленского в Вашингтон
Британия переплатила за энергию 5000 процентов из-за отсутствия газа из России
США отказались смягчать санкции против России
Кандидат в премьеры Британии пообещал ввести «умные санкции» против России
Франция и ОБСЕ запустили механизм для оценки соблюдения прав человека в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.