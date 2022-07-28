США отказались смягчать санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отказалась смягчать санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить или допустить возможность смягчения санкций против России в обмен на освобождение американцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не буду вдаваться в детали... Я не буду отсюда вести переговоры. Мы просто не можем вести переговоры отсюда», — сказала представитель администрации США.

Она добавила, что Вашингтон сделал серьезное предложение Москве, но не раскрыла его содержания. По данным телеканала CNN, речь идет об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма. Конгрессвумен в ходе телефонного разговора обратилась к Блинкену с требованием наделить Россию таким статусом. В противном случае она пообещала добиться признания через своих коллег.