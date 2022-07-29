В Запорожье рассказали о защите данных при оформлении гражданства России

Член администрации Запорожья Рогов сообщил о защите данных при оформлении паспорта России

Власти освобожденной территории Запорожской области обеспечивают надежную охрану помещений, где хранятся сведениях о жителях, подавших на оформление российского паспорта, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По словам руководителя, обеспечена кибербезопасность компьютеров с персональными данными, используемыми при оформлении. Рогов отметил, что российская сторона использует компьютер с системой безопасности и хорошо охраняемое помещение.

«Получить доступ к этим помещениям нельзя гарантировано, у нас обеспечивается охрана, это большие ресурсы. В тех пунктах, которые работают, система безопасности компьютеров, где хранятся личные данные, обеспечивается на должном уровне», — рассказал он о защите данных при оформлении гражданства России.

Ранее на Украине разработали законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение российского паспорта, за гражданство будет грозить наказание от штрафа до 15 лет тюрьмы.