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На Украине начнут сажать в тюрьму за российский паспорт

На Украине получение паспорта России будет грозить 15 годами тюрьмы

Фото: РИА Новости

Украинский законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение российского паспорта, будет грозить наказанием от штрафа до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолия Стельмаха.

«Сейчас обсуждают усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили эти паспорта. Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы», — заявил Стельмах.

Он добавил, что разрабатывается и иной законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для публичных личностей за пропаганду паспортизации. «Лично мое мнение: люди, которые получили российский паспорт, заслуживают определенной ответственности», — подытожил украинский чиновник.

Ранее стало известно, что украинские власти обсуждают введение уголовной ответственности за участие в референдумах о вхождении в состав России.

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Василий Мека
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