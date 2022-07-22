На Украине задумали ввести уголовную ответственность за паспорт России

Вице-премьер Украины Верещук допустила уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что власти страны задумали ввести уголовную ответственность за получение гражданства России. Соответствующий законопроект уже находится в разработке, написала она в своем Telegram-канале.

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено», — подчеркнула она.

Верещук добавила, что вопрос является «не столько юридическим, сколько политическим». По ее мнению, российский паспорт «помогает простому человеку выжить во временной оккупации», однако это сложно объяснить «людям, которые стоят на передовой».

11 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция о введении визового режима с Россией. Глава государства дал ответ на нее 25 мая, после того как документ набрал необходимые 25 тысяч голосов. Визовый режим с Россией Украина ввела с 1 июля.

