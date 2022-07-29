ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян политикам

ВЦИОМ: показатель одобрения Путина среди россиян составил 78%

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 78 процентов россиян. Рейтинг доверия граждан российским политикам раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с 18 по 24 июля. В результате выяснилось, что работу российского лидера одобряют 78 процентов жителей страны, положительные оценки работ премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России составили 51,6 и 52,3 процента соответственно.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7 процента респондентов <...>, Михаилу Мишустину — 62,1 процента», — сказано в сообщении.

Россияне также рассказали об отношении к другим политикам. В частности, о доверии председателю КПРФ Геннадию Зюганову заявили 33 процента опрошенных, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 32 процента. Председателю ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,1 процента респондентов, а лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1 процента.

Самый высокий уровень поддержки у партии «Единая Россия» (41,4 процента), следом идут КПРФ (10,3 процента), ЛДПР (7,5 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,8 процента) и «Новые люди» (4,3 процента).

30 июня ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации на Украине. Так, более 70 процентов опрошенных поддерживают ее. ВЦИОМ указал, что и понимание целей СВО осталось стабильным.