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В Госдуму внесли законопроект о предоставлении жилья ветеранам

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении жилья уволенным с военной службы ветеранам

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении жилья уволенным с военной службы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф, и иным лицам. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Предполагается предоставить регионам право использовать свободные жилые помещения для обеспечения жилплощадью указанных лиц, а также для улучшения условий проживания ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

«Предлагаемые в законопроекте решения окажут положительное влияние на достижение показателей по обеспечению жильем граждан в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В правительства России указали, что реализация инициативы не повлечет негативных социально-экономических и финансовых последствий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации. Нововведение коснулось врачей, ремонтников и других специалистов. Согласно закону, они получат налоговые льготы и другие меры социальной поддержки.

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Марина Совина
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