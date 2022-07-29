Эксперт перечислила россиянам последствия неполноценного питания

Эксперт Роспотребнадзора Зотова: недостаток мяса в рационе может привести к анемии

Недостаток мяса в рационе может привести к анемии, уверена ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова. Другие опасные для здоровья последствия неполноценного питания она перечислила россиянам в интервью для «Доктор Питер».

По словам эксперта, необходимо делать рацион максимально сбалансированным, чтобы получать из еды все необходимые витамины и микроэлементы. И, если они не поступают в организм в необходимом количестве, то из-за дефицита важных веществ могут развиться разнообразные болезни, предупредила она.

Например, из-за нехватки железа человек может заболеть малокровием (анемией), так как этот микроэлемент входит в состав гемоглобина, который является составным элементом красных клеток крови — эритроцитов. Зотова подчеркнула, что железо в организме не вырабатывается самостоятельно, его возможно получить только с пищей. Она посоветовала восполнять его запасы, употребляя красное мясо, яйца, печень и устрицы.

Кроме того, Зотова отметила, что в некоторых регионах России, в частности, в Центральной России, На Алтае и в Сибири в почве и воде содержится недостаточное количество йода, а значит, у жителей этих регионов может быть йододефицит. Эксперт объяснила, что при нехватке этого вещества может наблюдаться снижение функции щитовидной железы, и как следствие, человек может быть апатичным и часто болеть инфекционными заболеваниями. Восполнять недостаток йода, Зотова порекомендовала с помощью йодированной соли и морепродуктов в рационе.

Если на коже часто возникает шелушение и сухость, а в темное время суток снижается острота зрения, это может происходить из-за недостатка витамина А, объяснила эксперт. В таких случаях она посоветовала употреблять больше яиц, молока, моркови, тыквы и абрикосов.

В заключение эксперт упомянула о важности включения в рацион жирной морской рыбы. По ее словам, в ней содержатся Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Зотова объяснила, что Омега-3 препятствует образованию холестериновых бляшек и обладает противовоспалительным эффектом, а Омега-6 способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетолог Дарья Русакова назвала самые полезные для почек продукты. Специалист посоветовала добавить в рацион продукты растительного происхождения, например, зелень и клубнику.