Диетолог назвала самые полезные для почек продукты

Диетолог Русакова: богатые жидкостью овощи являются самыми полезными продуктами для почек

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала самые полезные для почек продукты в беседе с URA.RU.

Специалист посоветовала добавить в рацион продукты растительного происхождения. «Это фрукты, овощи, зелень, такая, как петрушка, укроп, сельдерей. Также ягоды: клубника, земляника, малина. Еще овощи богатые жидкостью: огурцы, кабачки, тыква», — отметила она.

Диетолог подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами.

По ее словам, почки не следует перегружать большим количеством белковой пищи. Она также добавила, что даже молочные продукты могут быть вредными для почек. «Самое вредное, это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 грамм в сутки», — сказала она.

Кроме того, врач призвала не злоупотреблять продуктами, богатыми аскорбиновой кислотой, и поливитаминными препаратами.