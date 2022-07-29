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Россиянин спас троих детей из водоворота и погиб

Житель Нижневартовска спас троих детей из водоворота на реке Обь и погиб

Кадр: НТВ

В Нижневартовске 29-летний мужчина погиб на реке Обь, спасая троих детей из водоворота. Об этом сообщает НТВ.

По информации канала, россиянин с другом рыбачили на берегу, когда увидели двух тонущих девочек и мальчика. Обессиленных детей затягивал водоворот, и мужчины прыгнули в воду им на помощь. Рыбакам удалось вытащить школьников на поверхность, однако один из спасателей так и не выплыл. «Александр [погибший] спасал дальнюю девочку. Это было очень уже далеко, я его видел, но потом, когда уже туда подплыл, Сашу не увидел», — рассказал друг россиянина.

МЧС выступит с предложением о посмертном награждении погибшего, сообщает канал. На месте его смерти собираются установить памятный обелиск.

Ранее в Красноярском крае 15-летняя девочка упала с дамбы на реке Енисей, после чего ее затянуло внутрь водопропускного шлюза. Спасатель МЧС более двух часов удерживал ее на плаву в бурлящем потоке, пока проводилась спасательная операция.

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Константин Лысяков
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