Спасатель МЧС два часа держал над бурлящим потоком упавшую в шлюз дамбы девочку

В Красноярском крае спасатель МЧС два часа держал на плаву упавшую в шлюз дамбы девочку

В Красноярском крае спасатель более двух часов удерживал на плаву в бурлящем потоке девочку, упавшую в шлюз дамбы. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 27 июня в Минусинском районе. 15-летняя девочка упала с дамбы на реке Енисей, после чего ее затянуло внутрь водопропускного шлюза. Попавшую в ловушку девочку заметил водолаз КГКУ «Спасатель».

В МЧС рассказали, что сотрудник ведомства Максим Тарасюк самостоятельно принял решение нырнуть под шлюз. Более двух часов он держал школьницу за руку, чтобы ее не унесло течением, пока проводилась спасательная операция. Кроме того, мужчина поддерживал школьницу психологически.

В это же время, чтобы снизить уровень воды, сотрудники МЧС перекрыли шлюзы в 15 километрах выше по течению реки Енисей, после чего совместно с коммунальщиками убрали мешающие операции бревна и мусор. Для отвода воды от места, где находилась девочка, был установлен защитный экран. После этого спасатели смогли вызволить школьницу из воды.

На опубликованных региональным МЧС кадрах видно, как Тарасюк помогает девочке выбраться на поверхность из шлюза дамбы. Мужчина отметил, что школьница больше переживала за спасателей, чем за себя.

Ранее в Ростовской области два восьмиклассника спасли тонущих на реке девочек 13 и 14 лет. Обоих мальчиков представили к награде.