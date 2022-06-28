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15-летнюю российскую школьницу затянуло в водопропускной шлюз дамбы

В Красноярском крае спасатели вытащили 15-летнюю школьницу, которую затянуло в шлюз дамбы

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

В Красноярском крае 15-летняя школьница упала в воду в районе дамбы у протоки «Минусинская» реки Енисей. Девочку затянуло внутрь водопропускного шлюза, сообщает РЕН ТВ.

Россиянку, угодившую в дамбу, вовремя заметил водолаз КГКУ «Спасатель». Мужчина вместе с сотрудниками экстренных служб
помог ребенку выбраться. Операция по спасению заняла более двух часов.

Школьницу уже осмотрели медики, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Региональная прокуратура организовала проверку из-за случившегося. Специалисты проверят оснащение и заградительные решетки, которые должны были быть установлены под водой. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Известно, что на Красноярск в начале неделе обрушились мощные ливни. Некоторые улицы города оказались полностью затоплены.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области школьников представили к награде за спасение тонувших сестер. Две девочки пошли купаться на реку Калитва вместе со своей бабушкой. Одна из девочек не рассчитала силы и стала тонуть, вторая от испуга тоже перестала плыть. Бабушка начала звать на помощь. Услышавшие крик подростки, которые в это время гуляли неподалеку, спасли девочек.

Время роста
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Анна Щербакова
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15-летнюю российскую школьницу затянуло в водопропускной шлюз дамбы
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