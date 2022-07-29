Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине пожаловались на стрельбу ВСУ вслепую

Советник главы МВД Украины Геращенко пожаловался на стрельбу ВСУ вслепую

Фото: Andreas Gebert / Reuters

На Украине пожаловались, что войска стреляют «вслепую», не имея нужных технологий. Об этом заявил советник главы МВД республики Антон Геращенко, передает РИА Новости.

«HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую», — сказал министр.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Запад поставляет Украине, никак не повлияют на ход специальной военной операции. Дело в количестве вооружения, считает он — его недостаточно, чтобы переломить ход СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе ВСУ из HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова»
В США рассказали о загадочной российской ракете на Украине
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово «Точкой-У»
На Украине пожаловались на стрельбу ВСУ вслепую
Увеличение поставок газа из России сочли возможным для одной страны ЕС
Россиянам предложили авторские туры по двум экзотическим направлениям
Кардиолог назвала простые способы профилактики сердечного приступа
Минобороны России рассказало о ликвидации украинского комплекса «Точка-У» в ДНР
Магазин Mango открылся в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.