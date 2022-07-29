На Украине пожаловались на стрельбу ВСУ вслепую

Советник главы МВД Украины Геращенко пожаловался на стрельбу ВСУ вслепую

На Украине пожаловались, что войска стреляют «вслепую», не имея нужных технологий. Об этом заявил советник главы МВД республики Антон Геращенко, передает РИА Новости.

«HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую», — сказал министр.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Запад поставляет Украине, никак не повлияют на ход специальной военной операции. Дело в количестве вооружения, считает он — его недостаточно, чтобы переломить ход СВО.