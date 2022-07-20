Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США направят Украине снаряды для HIMARS дальностью 80 километров

Глава Пентагона Остин заявил о планах США дать Киеву снаряды для HIMARS дальностью 80 км

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

США направят Украине снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 80 километров. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

По словам шефа американского оборонного ведомства, управляемые реактивные снаряды передадут Киеву вместе с четырьмя РСЗО. Остин отметил, что Вашингтон пока не склонен к поставкам боеприпасов, имеющих большую дальность.

«Мы считаем следующее: то, что у них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») есть, то, с чем они работают, действительно дает им большой потенциал», — сказал он, указав, что дальнейшие поставки будут зависеть от хода боевых действий и потребностей Киева.

Ранее США заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал глава Пентагона, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Остин также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
США передадут Украине 20 РСЗО HIMARS
Бузова призналась в новой любви
В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму
В Германии рассказали об ожиданиях по поставкам по «Северному потоку»
Сенат Италии захотел оставить действующего премьера
Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону
В США задумались об обучении украинских военных летчиков
Минфин пообещал симметричные меры в отношении иностранных банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.