США направят Украине снаряды для HIMARS дальностью 80 километров

Глава Пентагона Остин заявил о планах США дать Киеву снаряды для HIMARS дальностью 80 км

США направят Украине снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 80 километров. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

По словам шефа американского оборонного ведомства, управляемые реактивные снаряды передадут Киеву вместе с четырьмя РСЗО. Остин отметил, что Вашингтон пока не склонен к поставкам боеприпасов, имеющих большую дальность.

«Мы считаем следующее: то, что у них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») есть, то, с чем они работают, действительно дает им большой потенциал», — сказал он, указав, что дальнейшие поставки будут зависеть от хода боевых действий и потребностей Киева.

Ранее США заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал глава Пентагона, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Остин также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

