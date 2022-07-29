Россияне бросились брать один вид ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин: выдача семейной ипотеки в России выросла на 133 процента

К концу первого полугодия 2022 года в России на 133 процента выросла выдача семейной ипотеки. О том, что жители страны фактически бросились оформлять один вид кредита на жилье, президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается на сайте Кремля.

По словам вице-премьера, снижение ставки по льготной программе оживило рынок ипотеки в стране. «По семейной ипотеке мы на 220 процентов больше выдали денег, чем в первом полугодии 2021 года, а в количественном выражении по кредитам — на 133 процента. И вот сейчас мы видим: за июль набирает уверенный темп», — заявил Хуснуллин.

Политик уточнил, что пока в реализации программы нужный темп не набран, однако прогресс по семейной ипотеке есть. «Будем корректировать, по ходу действия будем докладывать, если будут нужны какие-то изменения, но пока работа идет», — уточнил вице-премьер.

Ранее Центробанк России (ЦБ) улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в 2022 году — выдача кредитов на жилье может увеличиться на 13-18 процентов. Прогноз относительно 2022 года был пересмотрен на фоне понижения ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 8 процентов годовых.