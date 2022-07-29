Оценена вероятность перехода Венгрии к военной экономике

Аналитик Демидов назвал рецессию последствием военной экономики для Венгрии

Если Венгрия решит перейти на принципы военной экономики, велика вероятность рецессии, а, в худшем случае, еще и снижение ВВП. Вместе с тем, такой сценарий является достаточно маловероятным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов. Его слова приводит агентство APA. Орбан считает, что таким образом страны блока рискуют встать на путь военной экономики и рецессии. По его словам, обязательное нормирование природного газа «является первым признаком военной экономики».

Что такое военная экономика

«Военная экономика будет подразумевать экономию потреблению энергоресурсов, основанную на строгом нормировании потребления газа как домохозяйствами, так и промышленностью, — сказал Демидов. — В первую очередь, под урезание потребления попадут именно физические лица, на которых приходится порядка 40 процентов потребления от всего энергобаланса».

То есть страну может ждать снижение температуры горячей воды, а также введение норм потребления электричества для регионов, где доминирует газовая электрогенерация. Похожие проблемы были в России в 1990-х Владимир Демидов аналитик

Далее, по словам аналитика, урезается потребление промышленности — на нее приходится около 50 процентов от общих поставок. В частности, затронуты могут быть производства, не являющиеся первостепенными.

«В первую очередь может пострадать фармакологическая индустрия, так как возможен завоз препаратов из других стран Евросоюза. Дальше — нефтегазохимия и текстильная промышленность. Последними будут урезать металлургов. Результатом этого будет в лучшем случае рецессия, а в худшем — снижение ВВП», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Условия дестабилизации

Вместе с тем, подобный драматичный исход Демидов считает крайне маловероятным: скорее всего, Венгрии, как и другим странам ЕС, удастся пройти зимний период не прибегая к крайним мерам.

«На данный момент средняя заполняемость подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС составляет 67 процентов. В Венгрии ситуация чуть хуже — там 61 процент. Так что опасения господина Орбана, конечно, оправданы, но, если сравнить уровень заполнения со средним за 10 лет, мы увидим, что в текущем году динамика оказалась даже выше, то есть, заполнение идет более быстрыми темпами», — заметил аналитик.

Единственным сценарием, при котором в ЕС может случиться форс-мажор, Демидов считает полную остановку газопровода «Северный поток» и сохранение неполадок на американском терминале СПГ Freeport.

«В этой ситуации ЕС не успеет закачать ПХГ на 80 процентов к 1 ноября, а это является планом-минимум. Все, что ниже этого показателя, приведет к нормированию потребления. В целом, такая ситуация маловероятна как для ЕС, так и для Венгрии, потому что заполнить осталось всего 13 процентов», — считает аналитик.

Аналитик также напомнил, что Венгрия продала 500 миллионов кубометров газа Сербии из своих запасов, а также неделю назад договорилась об увеличении поставок с Россией.

Ранее министры энергетики ЕС договорились, что все страны блока должны добровольно сократить спрос на газ на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года. Соответствующее предложение Еврокомиссии появилось из-за растущего беспокойства стран Европы насчет будущих поставок газа из России. В то же время, некоторым государствам согласились сделать послабления: от обязательной экономии топлива могут быть освобождены островные государства Европы, такие как Ирландия и Мальта, а также балтийские страны.