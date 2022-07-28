План ЕС сократить потребление газа сочли путем к военной экономике

Премьер Венгрии Орбан: сокращая потребление газа, ЕС встает на путь военной экономики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов. Его слова приводит агентство APA.

Орбан считает, что таким образом страны блока рискуют встать на путь военной экономики и рецессии. По его словам, обязательное нормирование природного газа «является первым признаком военной экономики». Если происходящее на Украине не закончится в ближайшее время, это приведет к рецессии и, как следствие, к массовой безработице в Европе, предупредил он.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что эмбарго ЕС на газ из России невозможно. «Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому, что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждет массовая безработица», — констатировал он.

Ранее министры энергетики ЕС договорились, что все страны блока должны добровольно сократить спрос на газ на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года. Соответствующее предложение Еврокомиссии появилось из-за растущего беспокойства стран Европы насчет будущих поставок газа из России. В то же время некоторым государствам согласились сделать послабления: от обязательной экономии топлива могут быть освобождены островные государства Европы, такие как Ирландия и Мальта, а также балтийские страны.