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В Дагестане реконструируют мемориальный комплекс «Белые журавли»

В селе Цада к 2023 году проведут капремонт мемориального комплекса «Белые журавли»

Фото: Дик Рудольф / ТАСС

В селе Цада в Дагестане к 100-летию поэта Расула Гамзатова реконструируют мемориальный комплекс «Белые журавли». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в пресс-службе правительства региона уточнили, что провести капитальный ремонт культурного объекта, а также благоустроить прилегающую территорию планируется к 2023 году. Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что выполнить предстоит «значительный объем работы». «Наша цель — сделать все, чтобы проект состоялся, а мемориальный комплекс стал одной из "визитных карточек" Хунзахского района», — добавил он.

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Всего, согласно утвержденному плану, в районе будет реконструировано и построено более 50 сооружений, среди которых школы, центры дошкольного и дополнительного образования, системы водоотведения, водоснабжения и другие объекты инфраструктуры.

Ранее в июле сообщалось, что дагестанским выпускникам-стобалльникам вручили премии. Так, все школьники, сдавшие единый госэкзамен на максимальный балл или победившие в конкурсах и олимпиадах, получили премии по 100 тысяч рублей от главы республики Сергея Меликова.

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Валентина Процкова
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