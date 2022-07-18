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Дагестанским выпускникам-стобалльникам вручили премии по 100 тысяч рублей

Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов дагестанские выпускники получили сертификаты на 100 тыс. руб.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Выпускники дагестанских школ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и ставшие победителями конкурсов и олимпиад, получили премии по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сертификаты вручил глава республики Сергей Меликов. «Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей талантливым дагестанским детям — стобалльникам по ЕГЭ и победителям конкурсов и олимпиад», — рассказали в пресс-службе главы региона.

Власти Дагестана сообщили, что в этом году 100 баллов за единый госэкзамен по какому-либо предмету получил 31 выпускник. В прошлом году в Дагестане было 49 стобалльников.

Премию для я призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, учредили в Дагестане в 2021 году. Премирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

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Варвара Кошечкина
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