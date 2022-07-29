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В Турции раскрыли подробности плана по вывозу украинского зерна

В Турции заявили, что 3 сухогруза с украинским зерном выйдут из Черноморска друг за другом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Три сухогруза с украинских зерном выйдут друг за другом из порта Черноморск в рамках начала реализации «продуктовой сделки». Подробности плана по вывозу зерна раскрыл источник в Турции, передает ТАСС.

Источник уточнил, что выход кораблей с зерном может быть перенесен с 29 на 30 июля. На данный момент прорабатывается вопрос прохода судов по безопасному коридору конвоем.

Отмечается, что в Черное море выйдут сухогруз POLARNET под флагом Турции, а также I MARIA под флагом Белиза и STAR HELENA под флагом Маршалловых островов. Маршрут их следования не разглашается.

Виктория Кондратьева
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