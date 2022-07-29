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Зеленский посетил Черноморск для ознакомления с погрузкой зерна

Президент Украины Зеленский посетил Черноморск, чтобы ознакомиться с погрузкой зерна

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Одесскую область посетил порт Черноморск, где ознакомился с загрузкой экспортного зерна на корабли. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«С момента начала войны это первый корабль, который загружается (зерном — прим. «Ленты.ру»). Это турецкое судно. Это говорит о том, что порт начал работать», — сказал Зеленский. Он также сообщил, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены еще до начала специальной военной операции, но не смогли выйти в море из-за боевых действий.

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«Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам — ООН и Турции, наши военные гарантируют безопасность. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать», — резюмировал президент Украины.

Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в Киеве не согласны с российской трактовкой соглашений об экспорте украинского зерна. «Мы осуждаем позицию Российской Федерации, заявившей, что ничего не препятствует продолжению ее войны на Украине. Мы не согласны с этим», — заявил дипломат.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

Позже, 25 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары российских вооруженных сил по целям в военной части порта Одессы. Как заявил Лавров, уничтожение военных объектов в одесском порту не противоречит обязательствам, которые взяла на себя Россия в Стамбуле. Он также добавил, что сделка о зерне никак не препятствует продолжению специальной военной операции на Украине.

В тот же день, уже после выступления главы российского МИД, на Украине рассказали, что намереваются отправить первую партию зерна ориентировочно до 31 июля.

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