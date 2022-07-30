Россиянин с зажигалкой устроил пожар на автозаправке и попал на видео

Россиянин чиркнул зажигалкой на автозаправке и поджег свою машину вместе с бензоколонкой

Под Челябинском россиянин чиркнул зажигалкой на автозаправке и поджег свою машину вместе с бензоколонкой. Видео инцидента записала камера наблюдения, сообщает в субботу, 30 июля, «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как водитель во время процесса заправки автомобиля достает из кармана зажигалку и чиркает ей, из-за чего бензоколонка и машина мгновенно загораются.

Сообщается, что виновник возгорания быстро достал огнетушитель и самостоятельно потушил пожар.

Также отмечается, что возгорание произошло около 16 часов 23 июля, однако известно о нем стало лишь после того, как видео разошлось по сети.

В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что у них нет данных о происшествии. Также не дали комментариев и в ГУВД по Челябинской области, отметив, что делом занимается пожарная часть Коркинского района.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНОА) загорелся пассажирский поезд, следовавший из Нового Уренгоя в Оренбург. По словам очевидцев, один из пассажиров в четыре утра навис с ножом в руках над соседями по купе с криками, что «порезал их всех», а потом устроил пожар. Как заявил сам дебошир, он сделал это ради привлечения внимания.