Путин утвердит Морскую доктрину России

Путин 31 июля утвердит Морскую доктрину РФ в ходе Главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге 31 июля, утвердит Морскую доктрину РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Кремль.

Кроме того, глава государства подпишет указы об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота России. «Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее, 29 июля, Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ). Подготовкой мероприятия занимается Минобороны России. Парад откроется артиллерийским салютом.