Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге
Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ) 31 июля. Соответствующий документ в пятницу, 29 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что в 22:00 по московскому времени запланирован артиллерийский салют. Подготовка и проведение торжественного мероприятия возложены на Минобороны России.
Правительству города, в свою очередь, поручено оказать содействие в проведении главного военно-морского парада.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства 31 июля выступит с речью на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ — в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года. В 2021 году президент посетил парад 25 июля.