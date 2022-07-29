Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге

Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге 31 июля

Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ) 31 июля. Соответствующий документ в пятницу, 29 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что в 22:00 по московскому времени запланирован артиллерийский салют. Подготовка и проведение торжественного мероприятия возложены на Минобороны России.

Правительству города, в свою очередь, поручено оказать содействие в проведении главного военно-морского парада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства 31 июля выступит с речью на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ — в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года. В 2021 году президент посетил парад 25 июля.