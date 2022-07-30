Полковник США заявил о последнем шансе Украины договориться с Россией

Полковник США Макгрегор заявил, что у Киева остался последний шанс договориться с Москвой

У Украины остался последний шанс завершить конфликт переговорами с Россией. Об этом бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», — объяснил военнослужащий.

По его мнению, страны Запада больше не смогут помогать Киеву, так как в Европу приходит кризис как в экономическую сферу, так и в политическую. Промышленность столкнется с нехваткой газа и других товаров, что, как считает Макгрегор, приведет к кадровым изменениям в правительстве и стабилизации отношений с Москвой.