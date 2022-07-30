Япония уведомила США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2»

Министр экономики Японии Хагиуда уведомил США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2»

Япония уведомила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2», после того как Россия решила сделать оператором российское ООО. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, передает ТАСС.

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — заявил Хагиуда.