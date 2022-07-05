Япония попросила разъяснить указ Путина по «Сахалину-2»

Правительство Японии запросило у РФ пояснения по указу Путина о проекте «Сахалин-2»

Правительство Японии попросило Россию разъяснить указ президента Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

Он указал, что «Сахалин-2» играет важную роль в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. По словам министра, смена оператора на российского не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина сразу же прекратятся.

«Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — отметил Хаяси.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что Токио выясняет конкретные сроки исполнения решения президента России о назначении российской компании оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2».

30 июня президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. После этого ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций «Сахалин-2», рухнули на Токийской фондовой бирже.

